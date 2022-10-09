Orhangazi’de İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa Karayolu, İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nihat Allahkulu idaresindeki 35 KF 5805 plakalı tır, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan (38) idaresindeki 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı.

Orhangazi’de İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa Karayolu, İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nihat Allahkulu idaresindeki 35 KF 5805 plakalı tır, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan (38) idaresindeki 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tırın çarpması ile savrulan otomobilde bulunan sürücü Celal Babacan ile yanında yolcu olarak bulunan Süleyman Ergen (44) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı iki kişi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.