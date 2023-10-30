Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır otomobile çarpıp karşı şeride geçti. Tır, yol kenarında dükkana çarparak durabildi.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Birol K. idaresindeki 34 HHJ 581 plakalı Volvo marka tır, Konuralp kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahir K. idaresindeki 81 AJ 156 plakalı otomobile çarpmasının ardından karşı şeride geçerek yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan sürücüleri ayakta tedavi etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.