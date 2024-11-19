Manisa’nın Kula ilçesinde tırın kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Yiğit Taki E. idaresindeki 01 NT 271 çekici plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Cengiz A. idaresindeki 64 KT 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kupası hurdaya dönen tır içerisinde sıkışan sürücü ile kontrolden çıkarak devrilen ve 500 metre ileride durabilen kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tırın kupasında sıkışan sürücüye müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsü ile devrilen kamyondan kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.