Niğde’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 N 4649 plakalı otomobil ile R.T. yönetimindeki 33 CBV 031 plakalı tır, Ulukışla-Pozantı karayolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil sürücünün cenazesi, kimlik tespiti için Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.