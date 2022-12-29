Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. R.Y. idaresindeki 23 DE 360 plakalı Dacia marka otomobil ile plakası öğrenilemeyen yabancı uyruklu M.S. yönetimindeki tır çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken otomobil sürücüsü ile yolcu B.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.