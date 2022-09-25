Antalya’da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya’da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Y., yönetimindeki 07 APF 093 plakalı tır ile seyir halindeyken, Arif E. idaresindeki 07 AAE 290 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Ö.M.K., N.K. ve A.B. yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.