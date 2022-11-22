Adana’nın Ceyhan ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, Ruşen Ali Ağzıdeli yönetimindeki 34 ELZ 90 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ruşen Ali Ağzıdeli, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.