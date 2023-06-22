Diyarbakır girişinde kontrolden çıkan tır devrildi. Tonlarca mısır kepeği yola savrulurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep istikametinden Diyarbakır’a gelen 06 DC 4404 plakalı mısır kepeği yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü ve muavini yaralanırken, tonlarca mısır kepeği yola savruldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.