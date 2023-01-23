Kırıkkale’de kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada tonlarca buğday etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada tonlarca buğday etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kırıkkale-Kaman kara yolu üzerindeki Tilkili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili’den Keskin ilçesine buğday taşıyan Hüseyin B. idaresindeki 71 AAK 698 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çekiciye bağlı dorsede yüklü tonlarca buğday ise etrafa saçıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından da kullanılamaz hale gelen tır, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.