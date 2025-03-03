Adana’da otoyolda meydana gelen tır kazası nedeniyle trafik kilitlendi.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin istikameti Beyazevler otoban çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Otoyolda tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA