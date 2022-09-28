Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Hayati K. (52) yönetimindeki 06 FY 4389 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayan tır, bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolu kapatan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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