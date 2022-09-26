Tırın kupa kısmı tamamıyla kullanılamaz hale gelirken çekici yardımıyla araç yoldan kaldırıldı. Trafiği kontrol altına alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşçileri taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İşçileri taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki 31 AGK 822 plakalı DAF marka tır, beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürüklenerek durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tırın beton bariyerlere çarparak sürüklendi kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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