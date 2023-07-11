Oltu-Tortum Karayolu’nda sürekli kazaların olması nedeni ile ’ölüm yolu’ olarak adlandırılan Aksu köyü rampasında yine bir tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

Oltu-Erzurum Karayolu’nun 45. kilometresinde Azerbaycan’dan Konya’ya plastik ham madde taşıyan 33 E 2316 plakalı tır, Aksu Mahallesi yakınlarında demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ters dönen tırın sürücüsü Burhan Türkmen (42) hayatını kaybetti. Kaza sonrası tırdaki yük yola savruldu, trafik kısa süreli aksadı. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.