Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve hayvanları için ekipler seferber oldu.

Çoban ve sürüsünün yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı ihbarının yapılmasının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kalan çoban ve hayvanlarının güvenli bölgeye naklinin sağlandığı bildirildi. Öte yandan yine Altunhisar İlçesi Zindan Vadisi mevkiinde mahsur kaldığı ihbar edilen çobanlar ve hayvanlarını kurtarmak için giden ekiplerin, yoğun tipinden dolayı çobanların bulunduğu bölgeye ulaşım sağlayamadığı ancak çobanların sürüleri ile birlikte güvenli alana geçtikleri öğrenildi.