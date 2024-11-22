Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 130 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende öğrencilerin tıp mesleğine olan bağlılıklarını vurgulayan konuşmalar ve sağlık alanında etik sorumluluklarını hatırlatan anlamlı mesajlar verildi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, beyaz önlük giyme töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasında hekimlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilere dünyanın önemli en mesleklerinden birini icra edeceklerini hatırlatan Rektör Yardımcısı Solmaz, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerini ve ailelerini tebrik ederek beyaz önlüklerinin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, “Bugün doktor olma yolunda ilk adımı atıyorsunuz. Bu adımı atarken bilimin ışığında yürümeyi, sürekli öğrenmeyi ve merakınızı hiç kaybetmemeyi ilke edinin. Mesleğinizi her zaman etik değerlere bağlı kalarak, vicdanınızın rehberliğinde icra edin. Unutmayın ki bugün giydiğiniz bu beyaz önlük, yalnızca sizlerin değil, bu mesleğe hayatlarını adamış tüm sağlık çalışanlarının mirasını taşıyor. Sizler bu mirası onurla taşıyacak, insanlığa fayda sağlayacak yeni nesil doktorlar olacaksınız” dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, “Hekim, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmanın yanında, beyaz önlüğün getirdiği sorumluluğu hisseden, insanlarla iyi iletişim kuran, hastasını anlayan, hastasını yeterince dinleyen, hasta ve hekim arasındaki ilişkide sizlere duyulan güvenin bilincinde, insani ve ahlaki değerleri temel alarak sorumluluklarının farkında, fikir ve inançlarına saygı gösteren bir davranışı benimsemelidir” ifadelerini kullandı.

Önlük giyme töreni öncesinde ise “Karabük” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak tarafından ödülü verildi.

Ardından önlük giydirme törenine geçilirken program hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi.