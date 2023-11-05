Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim alan gençlerden oluşan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu (SEDT), 1999 yılında başlattıkları çadır projesi ile Bursa’nın uzak köylerinde gönüllü sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

’Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti’ ilkesiyle 1999-2000 Eğitim ve Öğretim yılında kurulan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, düzenli olarak gerçekleştirdikleri çadır projesinin 28.’sini bu yıl da İznik Çiçekli Köyü’nde yaptı. Sadece Bursa sınırları içerisindeki köylere giden Topluluk üyeleri, organizasyon öncesi belirledikleri yeri valilik, kaymakamlık, il sağlık müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğüne iletiyor ve gerekli tüm izinleri aldıktan sonra tüm hazırlıklarını 2 gün öncesinde yaparak hep birlikte yola koyuluyor.

Birçok kurumdan hekim ve öğretim üyesinin katkıları ile ücretsiz muayene, tedavi, danışmanlık, eğitim seminerleri ve benzeri hizmetleri sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan köylerde sunduklarını söyleyen Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Sinan Çavun, “Belirlediğimiz yere vardığımızda önce köy okulunu küçük bir hastaneye çevirip bahçeye projeye adını veren hastaların ateş, nabız ve tansiyonun ölçüldüğü bir çadır kuruluyor. Ertesi gün gelecek olan hastalar için tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Okulun girişine, gelen hastalar için bir kayıt masası kuruluyor ve hastalardan gerekli bilgiler burada alınıyor. Kayıt masasında bilgileri alınan hastaların birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri tarafından ateş-nabız- tansiyon çadırında ölçümleri yapıldıktan sonra bu hastalar anamnez odalarına yönlendiriliyor. Anamnez odalarında dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri hastaların öykülerini dinleyerek onları anlamaya yönelik sorular soruyor. Anamnez tamamlanınca hastalarımız muayene odasına yönlendiriliyor. Muayene odasında altıncı sınıf öğrencilerimiz (intern hekimler), pratisyen, asistan ve uzman hekimler ile fakültemiz öğretim görevlileri hastalarımızı muayene ediyor. İleri tetkik ve tedavisi gereken hastalara ise izlemeleri gereken yöntemler anlatılıyor ve doğru olarak yönlendirilmeleri sağlanıyor” açıklamasında bulundu.

Hem mesleği hem de şartları öğreniyorlar

Ayrıca Bursa Verem Savaş Derneği’nin destekleriyle gerekli görülen hastalara solunum fonksiyon testi, göz taraması ve kulak taraması uygulandığını aktaran Prof. Dr. Sinan Çavun, “B.U.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliği desteğiyle de EKG çekimi yapıldı. Bu sayede gelen hastalara daha kapsamlı bir tarama yapılmış oldu. Toplamda 240 hastanın bakıldığı bu proje sayesinde hem sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı köylerimizde hastalarımız ücretsiz muayene edilerek sağlık hizmeti verilmekte hem de tıp fakültesi öğrencileri hastalar ile erkenden çalışma fırsatı bularak ilk mesleki tecrübelerini kazanmaktadır. Ayrıca bu proje, öğrencilerin tıp eğitimlerini tamamladıklarında kırsal alanda karşılaşacakları zorlukları mezuniyet öncesinde tecrübe etmelerini sağlayan bir etkinliktir” dedi.