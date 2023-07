Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 278 öğrenci yemin ederek hekim oldu. Rektör Özkan, “Nobel alacak hekimler neden Akdenizli olmasın. Kendinize güvenin. Biz size inanıyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hekimlik bir meslek değil bir yaşam biçimidir

50’inci yılını dolduran Tıp Fakültesinden mezun olan 278 hekimi ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hekimlik mesleğinin kutsal görevini üstlenecek olan yeni nesil doktorlar olarak yemin edeceksiniz ve mesleğe başlayacaksınız. Hipokrat’ın zamanından beri tıp hekimleri, kendini adadıkları mesleğin ilkelerini korumak için yemin ettiler. Sizler de bu iki bin yıllık kadim geleneği devam ettireceksiniz. Şunu unutmayın ki bu yemin, toplumla yapılan bir sözleşme değil, kendi kendinizle yaptığınız bir anlaşmadır. Doğru ve yanlışın belirsizleştiği, birbirine karıştığı zamanlar olacaktır. İşte bugün ettiğiniz yemin meslek hayatınız boyunca sizin pusulanız olacaktır” dedi. Kendisinin de bu fakülteden, bu üniversiteden mezun olduğunu söyleyen Özkan, “Güzel ama bir o kadar da zorlu bir mesleğimiz var. Sizler eğitim hayatınız boyunca hep daha fazla çalışan, daha fazla fedakârlık yapan öğrenciler oldunuz. Bugün itibarıyla bunun son bulduğunu ve artık rahata kavuşacağınızı söylemek isterdim ancak ne yazık ki hekimlik mesaisi, emekliliği olmayan ve büyük bir sorumluluk gerektiren meslek. Çünkü aslında hekimlik bir meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alıyoruz

Hekim adaylarına doğru bir meslek tercihi ve doğru bir üniversite tercihi yaptıklarını söyleyen Rektör Özkan, “Tıp Fakültemizin 50’inci yılını dolduruyoruz. Bu yarım asra Türkiye’de ve dünyada imza attığı ilkleri, sayısız başarıları sığdıran fakültemiz, alanında çığır açmış akademisyenleri, nitelikli mezunları ile büyük bir aileye dönüşmüştür. Bugün bulunduğumuz noktada Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alan tıp fakültesine ve başta organ nakli olmak üzere her alandaki yetkinliği ile Türkiye’nin referans hastanelerinden birine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, eğitimi daha kaliteli ve güncel hale getirmek için geçen yıldan bu yana hazırlıklarını yaptığımız iki yenilikçi eğitim modelini daha hayata geçirdik. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tıp eğitim programının tümünde Ters Yüz Eğitim Modeli ve ikinci dönem itibarıyla da Semptom Temelli Eğitim Modelini hayata geçirdik. Yine bu yıl Mart ayında tıp eğitim programımız Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2023-2029 yılları arasında 3. kez akredite edilerek kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu” ifadelerini kullandı.

Nobel alacak hekimler neden Akdenizli olmasın

Velilere ve hocalara teşekkür eden Rektör Özkan, “Akdeniz Tıp Fakültesi olarak verdiğimiz eğitim ile de geleceğin tıbbında söz sahibi olacak genç hekimler yetiştirdiğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi Nobel alacak hekimler neden Akdenizli olmasın! Sizler de kendinize güvenin lütfen. Bu yolda liderliği, cesareti, öncü karakteri ile en büyük rol modelimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere verdiği değer ve sorumluluğu da unutmadan ülkemiz ve geleceğimiz için çok çalışmaya devam edin. Dilerim yeni hayatınızda da hep böyle şanslı olursunuz. Hepinizi tekrar yürekten kutluyor ve yeni hayatınızda başarılar diliyorum. Ve şunu asla unutmayın ki sizler, her zaman bu ailenin birer parçası olmaya devam edeceksiniz, kapılarımız sizlere daima açık. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi.

50 yılda 6 bin 697 hekim mezun oldu

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise “Tarihin en kutsal mesleğini icra edebilmek için gösterdiğiniz üstün gayretin sonucunu bugün fakültemizden mezun olarak tamamlıyor olmanız bizim için en büyük gurur kaynağıdır. 320’ye yaklaşan öğretim üyesiyle 6 yıl boyunca yaklaşık 5 bin 500’e yaklaşan ders saatini sizlerle birlikte geçirerek toplumun sağlık sorunlarını bilen, anlayan, doğru tanı koyarak sorunları çözen üstün niteliklerle sizleri mezun etmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Ülkemiz tıp eğitiminde ses getiren yeni uygulamalar ile sizlere en iyi eğitimi vermeye çalıştık. Fakültemiz 12 yıldır Tıp Eğitim Programları Akreditasyon Derneği tarafından ve üniversitemizde son üç yıldır Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmiştir. Her iki akreditasyon belgesini de ülkemizde ilk alan kurumlardan birisi olarak sizleri çift akreditasyon belgesiyle mezun etmenin kıvancını yaşıyoruz. Her iki belgenin diplomamız dünyanın her yerinde geçerli olmasını sağladığını ve aldığınız eğitimin kalite ve niteliğini gösterdiğini tekrar hatırlatmak isterim” dedi. 50 yılda 6 bin 697 hekimi mezun ettiklerini söyleyen Dekan Gürpınar öğretim üyeleri ve ailelere teşekkür ederek hekimlere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Öğretim üyesi kızına diplomasını verdi

Öğrenci temsilcisi Dr. Yasin Taha Tüncar, dönem birincisi Dr. Pınar Tufan da birer konuşma yaparak eğitim ve öğretim hayatlarında emeği geçen hocalarına ve ailelerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, mezun olan hekimlere Hekimlik Andını yaptırdı. Program mezun olan hekimlere başarı belgelerinin takdimi gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Terzioğlu mezun olan kızı Dr. Irmak Terzioğlu’na diplomasını verdi.

Öğrencilerden sürpriz bu gece son şarkısı

Törenin sonunda, mezunlardan şarkı sürprizi geldi. Kep attıktan sonra sahneye çıkan mezunlar, toplu bir şekilde "Bu gece son" şarkısını söyledi. Telefonların ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturan mezunlara, tüm stadyum da eşlik etti. Şarkı sonrası mezunlara hitap eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise “Bu gece son değil, güzel şeylerin başlangıcı, hayırlı, uğurlu olsun. Çok tebrik ediyoruz sizleri, iyi ki varsınız” şeklinde cevap verdi.