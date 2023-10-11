Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili servisinin kapınsa bırakılan şüpheli çanta hasta yakınına ait çıktı.

Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine bırakılan şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Hastanenin güvenlik kameralarından şahıs tespit edildi

Hastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.