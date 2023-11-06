Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesine öğrenciler, akademisyenler ve ormancılar tarafından fidan dikildi.

Tıp fakültesine bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencileri ile ikinci sınıf öğrencilerinin adına bir fidan dikilirken toplam 130 fidan ile 10 bin bitki toprakla buluşturuldu.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, ilk fidan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi dikti. Rektör Turabi, “Tıp Fakültesi Yerleşkesi üniversitemizin en güzide yerleşkelerinden birisi olacak. Burada çok çeşitli fidanlar ve bitkiler olacak. Toprakla buluşturduğumuz fidanlar Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat da, “Bizler gittiği yeri çölse bile yeşerten bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla yeşili ve doğayı korumalı ve gelecek nesillerin bu hazineden mahrum kalmaması için daha çok ağaç dikmeliyiz” diye konuştu. Dünya üzerinde 4 milyar hektar orman alanının mevcut olduğunu anlatan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise, “Çeşitli nedenlerde yok olan bu ormanlık alanların sürekli yenilenmesi gerekiyor. Ormanlar içlerinde yaşayan tüm varlıklarla bir bütün olarak düşünüldüğünde sadece fidan dikmekle kalmayıp bu sistemin sağlıklı döngüsüne katkı sağlayan tüm orman varlıklarının korunması da önem arz etmekte. Bu etkinliğe destek olmaktan, öğrencilerimizle olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Amasya Orman İşletme Müdürü İbrahim Yılmazer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, Prof. Dr. Murat Kurt, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ve diğer yetkililer de yer aldı.