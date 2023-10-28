Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi tarafından, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı akademik açılış programı ve açılış dersi etkinliği gerçekleştirildi.

BAÜN Tıp Fakültesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, “Tıp ve Hekimlik Üzerine” başlıklı açılış dersini verdi.

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun’a teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu.