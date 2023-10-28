Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını 5 gün süren etkinliklerle kutladı.

OMÜ Tıp Fakültesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını 5 gün süren etkinliklerle kutlarken, organizasyonun birinci gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, açılış konuşmasında 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. yılı ve tıp fakültesinin 50. yılı olduğunu vurgulayarak ulusal bütünlüğe ve Cumhuriyet coşkusuna dikkat çekti.

Etkinliklerin birinci ve ikinci gününde, öğretim üyeleri konuşmalar yaparak Cumhuriyet, Atatürk ve ulusal birlik ile vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptılar. Daha sonra öğrenciler şiir okudu ve Atatürk ile Cumhuriyet sevgisini anlatan şiirler okudular. Ardından öğrenciler Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylediler.

Dördüncü gün, Cumhuriyet konseri düzenlendi ve Grup Radyo Ga-Ga sahne aldı. Sevilen şarkılar söylendi ve OMÜ Tıp mensupları şarkılara eşlik etti. Beşinci ve son gün, Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıratları anlatıldı ve Cumhuriyet ile sanat hakkında seminer verildi. OMÜ Güzel Sanatlar ekibi Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi ve keman ile müzik şöleni yapıldı. Cumhuriyet ve Atatürk marşları söylendi, fuaye alanında resim sergisi düzenlendi. Ressam öğretim üyeleri Prof. Dr. Binnur Sarıhasan ve Prof. Dr. Fatma Ülger’in resimlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Etkinlikler marşlarla ve Cumhuriyet kokteyli ile son buldu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, kapanış konuşmasında hekimler olarak Cumhuriyet’e, vatana sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.