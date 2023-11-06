Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, Doç. Dr. Bengü Gülhan Köksal İncegül, Dr. Öğr. Üyesi Keziban Bollucuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Baytar ve Arş. Gör. Şule Altuncu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARK) 2023 Ulusal Kongresi Sözlü Sunu Yarışmasında ikincilik ödülü elde etti.

Hızla değişen ve gelişen anesteziyoloji ve reanimasyon bilim alanındaki gelişmeleri takip edebilme amacıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen TARK 2023 Ulusal Kongresi’nde 31 panel, 28 sözlü sunu oturumu gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenlerin ilgi gösterdiği kongreye “Total abdominal histerektomi cerrahisi geçiren hastalarda peroperatif anemi ve transfüzyon” başlıklı çalışmalarıyla katılan Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, Doç. Dr. Bengü Gülhan Köksal İncegül, Dr. Öğr. Üyesi Keziban Bollucuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Baytar; Arş. Gör. Şule Altuncu’nun sunumuyla sözlü sunu yarışmasında ikincilik başarısı elde etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tıp Fakültesi öğretim elemanlarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.