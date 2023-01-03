Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik ’Narko Gençlik Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik ’Narko Gençlik Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimde; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yasemin Taşçı ile Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekşen ile akademisyen ve öğrenciler yer aldı.

Verilen eğitim çerçevesinde Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Kütahya Şube Müdürlüğü tarafından bağımlılık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim çerçevesinde ayrıca madde bağımlılığının fiziksel ve psikolojik etkileri, sosyal etkileri, narkotik maddeler gibi konularda sunum gerçekleştirildi.