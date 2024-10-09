Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, “Anne Sütü ve Emzirme” konulu eğitim verildi.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda verilen eğitimde Şerife Yavuz, Leyla Bülbül anne sütünün önemini anlattı.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Değirmencioğlu’nun da eşlik ettiği eğitimde anne sütünün bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi içerikleri ile her türlü besin değerini barındıran ideal besin kaynağı olduğu ifade edildi.

İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan koruyan anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek olmadığı öte yandan ilerde oluşabilecek hastalıklara karşı bebeği koruduğu anlatıldı.

Verilen eğitimle ilgili; "Anne sütü bebeğinizi orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, her türlü virüs ve ileride oluşabilecek şeker hastalığı, obezite, bazı kanser türleri gibi her türlü hastalıklardan korur. Emzirme sayesinde anne ve bebek arasındaki bağ daha güçlü olur ve bu sayede bebek sağlıklı bir kişilik kazanılır. Bebeklerin sağlıklı büyümesine ve zekasının gelişmesine yardımcıdır. Bebeklerin huzurlu olmasına yardımcı olur. Bebeklerin rahat uykuya geçmelerine imkan tanır. Bebeğe olan faydalar dışında, emziren annenin hamilelik sırasında aldığı kiloları daha rahat vermesine yardımcı olur. Annenin meme ve yumurtalık kanseri, menopoz sonrasında osteoporoz riskinin azalmasını sağlar" ifadelerine yer verildi.