Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine ilk adımlarını attılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine ilk adımlarını attılar.

Düzenlenen törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. 2022-2023 eğitim döneminde üniversitede eğitime başlayacak toplam 45 hekim adayı öğrencinin beyaz önlük giydiği törende konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tıp fakültesinin kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Rektör Beydemir, “Bilindiği gibi Tıp Fakültemiz 2020 yılında kurulmuş, büyük bir özveriyle yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında ilk öğrencilerimizi kabul etmişti. Aradan geçen 2 yıl gibi kısa bir sürede kendi bünyesinde eğitime başlaycak aşamaya getirdiğimiz Tıp Fakültesi inanıyorum ki üniversitemize ve ilimize pozitif katkılar sağlayacaktır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi olarak beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Beydemir, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Yalnızca kendi kariyeriniz için değil, ülkemizin sağlıklı nesillerinin var olması için de hekim olacaksınız. Mesleğinizi icra ederken vicdan ve merhamet olgusundan, empati yapmaktan, milli ve manevi duygularınızla hareket etmekten asla taviz vermemelisiniz. İnsanlara bir nefes sıhhat verecek olan sizlerin donanımı, bilgisi, eğitimi ve yardımseverliği olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.