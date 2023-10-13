Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, beyaz önlüklerini giydi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hekimlik mesleğinin özenle icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekanı Gürgöze, Tıp Fakültesi olarak nitelikli hekimler yetiştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Beyaz önlük giydirme törenin ardından öğrenciler meslek yemin töreni gerçekleştirildi.