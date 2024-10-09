Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, Türk Kızılay’ı Düzce Şubesi Başkanlığı’nın kan bağış aracında kan bağışında bulunarak, umut ışığı oldu.

“Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganı ile kan bağışının önemine vurgu yaparak çalışmalarını sürdüren Kızılay, belirli aralıklarla Düzce Üniversitesi’ne gelerek gönüllü öğrenciler ve çalışanların kan bağışı yapmasına kolaylık sağlıyor. Sosyal sorumluluk bakımından hayati önem taşıyan kan bağışına, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin de duyarlı davranış sergilediği görüldü.

Kan bağışında bulunan Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve personeline teşekkür eden Kızılay çalışanları, herkesin kan bağışına karşı duyarlı olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.