Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor.
Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere; ders işleyişleri, öğrenci toplulukları gibi konular hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca öğrencilere, Tıp Fakültesinde yer alan farklı laboratuvarlar gezdirilerek, uygulamalı olarak görecekleri dersler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.
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