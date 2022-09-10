Ayrıca öğrencilere, Tıp Fakültesinde yer alan farklı laboratuvarlar gezdirilerek, uygulamalı olarak görecekleri dersler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Başkan Fatih Köse: "Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlara vesile olsun"

Başkan Fatih Köse: "Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlara vesile olsun"

Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere; ders işleyişleri, öğrenci toplulukları gibi konular hakkında bilgiler verildi.

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