Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri, tıp eğitimlerinde önemli bir dönüm noktası olan Beyaz Önlük Giyme Töreni ile hekimlik yolundaki ilk adımlarını attılar. Üniversitenin Konferans Salonu’nda gerçekleşen tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giyerek mesleki kimliklerini resmen benimsedikleri duygusal ve gurur verici bir an yaşattı.

Törende bir konuşma yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, beyaz önlüğün hekimlik mesleğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hekimlerin giydiği beyaz önlük; temizliğin, saflığın ve gücün simgesidir. Bugün bu önlüğü giyen her öğrencimiz, bilgiyle birlikte vicdanı da kuşanarak insanlığa hizmet yolunda önemli bir adım atmıştır" dedi.

Rektör Demir, öğrencilere mesleklerini icra ederken etik değerlerden ödün vermemeleri ve insan hayatına saygılı bir yaklaşım sergilemeleri tavsiyesinde bulundu.

GİBTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil TürkbeyleR de, törende yaptığı konuşmada, hekimliğin sadece bilimsel bilgi değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve etik bilinç gerektiren kutsal bir meslek olduğunu belirtti. "Tıp Fakültesi olarak nitelikli hekimler yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz. Hekimlik, hastaların hayatlarına dokunabilme gücüne sahip olmaktır. Bu nedenle öğrencilerimizi yalnızca akademik olarak değil, ahlaki ve insani değerlerle de donatıyoruz" şeklinde konuştu.

Törene katılan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, bir dönem GİBTÜ’de görev yapmış olmanın verdiği duygularla, genç hekim adaylarına seslendi. Tarakçıoğlu, "Beyaz önlük, sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda bir yeminin ve sorumluluğun simgesidir. Bu meslekte başarılı olmak için bilgi kadar merhamet ve sabır da gereklidir." diyerek öğrencilere mesleklerinin zorluklarına karşı hazırlıklı olmalarını öğütledi.

Törende ayrıca, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Yahya Ürkmez ve Uzm. Dr. Sait Uçar, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Ayşe Fulya Özkan ve Uzm. Dr. Yemliha Aksoy gibi sağlık sektörünün deneyimli isimleri de yer aldı. Konuşmacılar, öğrencilere staj ve iş hayatlarında karşılaşacakları deneyimler hakkında bilgiler vererek, mesleğin zorluklarına rağmen insan hayatına dokunmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu vurguladılar.

Törenin en heyecan verici anı, öğrencilerin beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirilmesi oldu. Önlüklerini giyen genç hekim adayları, aileleri ve hocalarının alkışları eşliğinde bu özel anı ölümsüzleştirdiler.

Bu anlamlı törenin ardından, tüm öğrenciler mesleklerinde başarılı, sağlıklı ve vicdanlı bir gelecek dileyerek tören sona erdi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, yetiştirdiği hekimlerle ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edecek. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bilim ve insanlığa hizmet yolunda genç hekimler yetiştirmeye devam ediyor.