Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı belirlendi ve her iki programda 2028 tarihine kadar akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı belirlendi ve her iki programda 2028 tarihine kadar akredite edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” çerçevesinde verdiği kaliteli eğitimi tescil altına alınan Atatürk Üniversitesinde birçok bölüm ve program akredite belgesini alırken, akreditasyon sürecinde olan programların da değerlendirmeleri sürüyor. Bu bağlamda pandemi sürecine denk gelen Tıp Fakültesinin değerlendirme aşamaları, olumlu olarak sonuçlandı ve hem Türkçe hem de İngilizce Tıp Eğitimi Programları 6 yıl süreyle akredite edildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Hamidullah Uyanık tarafından takdim edilen akredite belgesinin gurur vesilesi olduğunu belirten Rektör Çomaklı, ülkemizin marka fakültelerinden olan Tıp Fakültesinin kalite standardını yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

“Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarının Çok Üzerinde Tıp Eğitimi Veriyoruz”

Tıp eğitimi olarak öncü üniversite olduklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yaparak öğrenme temelli eğitim yaklaşımıyla, teori ile pratiği buluşturan, bu anlayışı da ülkemizde en iyi uygulayan üniversitelerden biri olan 65 yıllık eğitim yuvamız; bilimi, üretimi ve girişimciliği destekleyen bir eğitim ekosistemiyle kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Ülkemizin en eski tıp eğitimi veren kurumlarından Tıp Fakültemiz ise bu anlayışla başta bulunduğu şehir ile bölgesi olmak üzere ülkesine ve çevre ülkelere hizmet edecek hekimler yetiştirmeyi sürdürüyor. Hem nitelikli akademik personeli ve donanımlı altyapısı hem de fiziki imkanları ile ulusal ve uluslararası kalite standartlarının çok üzerinde tıp eğitimini sürdüren fakültemizin akredite edilmesinden mutluluk ve onur duyduk. Ancak akredite olmak kadar akredite fakülte standartlarını sürdürmenin de önemli olduğunun bilincindeyiz. Süreci başlatan ve sürdüren tüm yöneticilerimize, ilgili kurul ve komisyonlarımızda özveriyle görev alarak sürecin tamamında veya bir kısmında emekleri geçen akademik ve idari tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sürecin tüm Tıp Fakültesi ailesine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.