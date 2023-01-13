Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) 58. Şubesini Abdullah Yiğit’in kurucu başkanlığında Sivas’ta açtı.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) 58. Şubesini Abdullah Yiğit’in kurucu başkanlığında Sivas’ta açtı.

TİNGADER Sivas Şubesi’nin kurucu başkanı Abdullah Yiğit ve kurucu yönetim kurulu üyeleri bu gün şube kuruluş evraklarını Sivas İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim etti. Sivas İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ahmet Başkal’ın evrakları onaylamasıyla şube resmen kurulmuş oldu.

TİNGADER Sivas Şubesi Başkanı Abdullah Yiğit yaptığı açıklamada, açılışı yapılan şubenin başta internet medyası olmak üzere tüm camiaya yeni bir renk katacağını belirtip, “Maksadımız Sivas’ımızda internet gazeteciliği ve klasik gazeteciliğin güçlenmesi, problemlerinin tespiti ve çözümü noktasında hizmet üretmektir. Şubemizin ilimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.