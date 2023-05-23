Zonguldak’ta Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) nihai uygulaması başarıyla tamamlandı.

Dünya’nın en büyük uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışması olan ve Türkiye’nin de üye olduğu IEA (Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu) tarafından gerçekleştirilen TIMSS bu yıl Zonguldak’ta iki okulda gerçekleştirildi.

4 yıllık periyotla yapılan uluslararası bir araştırma olan TIMSS uygulaması 23 Mayıs 2023 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf düzeyinde, 3 Mayıs Çarşamba günü ise Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf düzeyinde uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulaması yapılan TIMSS 2023 nihai uygulaması, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “Zonguldak’taki öğrencilerimizin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirilmesine yönelik yapılan uygulama çevrim içi ortamda öğrencilerimizin kendi okullarında başarılı şekilde gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi hem hazırlık sürecinde hem de uygulama sürecinde desteklemeye devam ettik. Bakanlığımızın eğitime yaptığı yatırımlarla eğitimde aldığımız mesafeler sayesinde TIMSS 2023 uygulaması sonuçları açıklandığında, ülkemizi daha üst sıralarda göreceğimizi ümit ediyorum. Uygulamaya dahil olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Uygulamanın ilde başarılı şekilde uygulanmasında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve öğrencilerimizi destekleyen velilerimize teşekkür ederiz. Evlatlarımız geleceğimiz, yarınlarımız, hayallerine giden yolda onları desteklemeye devam edeceğiz.”