Erzincan’da TİMSS (Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dünyadaki en büyük uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışması olan TİMSS pozitif bilimler matematik ve fen bilimleri alanında gerçekleştirilen uluslararası bir tarama uygulamasıdır. Öğrencilerin matematik ve fen eğilimlerini araştırması olarak da ifade edilen TİMSS 1995 yılından bu zamana kadar her 4 yıllık periyotlarla 5. sınıf düzeyinde 64 ülkede 8. sınıf düzeyinde ise 68 ülkede uygulanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen uygulama okullarında başarı testleri ve anketler şeklinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde ülkelerin bu düzeydeki öğrencilerinin fen ve matematik eğilimlerinin genel başarı ortalaması tespit ediliyor.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Şube Müdürü Hasan Güneş, eğitim yöneticileri, fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda TİMSS 2023 uygulaması için örnekleme dâhil edilen Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ve Terzi Baba İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimleri ile matematik ve fen bilimleri öğretmenleri süreç hakkında bilgilendirildi.

Toplantı sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Türkiye’de 57 ilde 5. sınıf, 54 ilde ise 8. sınıf düzeyinde yapılacak başarı testleri ve anketler şeklinde veri toplama araçlarıyla elde edilecek analizlerin Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağını, dünyada gelişmiş birçok ülkenin bu uygulamanın içerisinde yer aldığını, özellikle 5. sınıf düzeyinde ülke olarak birçok gelişmiş ülkenin üzerinde bir ortalamaya sahip olduğumuzu ifade etti. Gün, başarının ortaya çıkmasındaki en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu ifade ederek uygulama sürecinde görev alan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.