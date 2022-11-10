Türk İnternet Medya Birliği Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum’da yapıldı.

Türk İnternet Medya Birliği Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum’da yapıldı.

Erzurum Yeni Medya Derneği ev sahipliğinde Müceldili Konağı’nda düzenlenen toplantıya konuşan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Sözcüsü Dr. Süleyman Basa, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Elif Kaya, Dr. Eda Turancı, Proje Koordinatörü Abdurrahman Aksu ve Ağrı, Kars, Erzincan illerinden gelen il temsilcileri ile ERMED yönetim kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Düzenlenen toplantıya bir süre önce Alanya’da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Amasya muhabiri Ferhat Lap’ın adı verildi.

Toplantıda konuşan Dr. Süleyman Basa, kültür haberciliği, turizm haberciliği, somut olmayan kültürel miras haberciliğinin ilerleyen dönemlerde önem kazanacağını vurguladı. Basa, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Biz, TİMBİR olarak yaklaşık 10 yıldan beri pek çok proje yapıyoruz. İhtiyaç noktasında da projeler yapıyoruz. Gördük ki kendi ilini tanıtmak, kendi ilinin kültürel değerini, turizm değerini yansıtmak farklı bir konu. Bu konuda kendimizi nasıl geliştiririz derken bu proje ortaya çıktı. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. 7 ilde bunu yapmış olacağız. Denizli, Bursa, Antep, Urfa, Samsun illerine gideceğiz ve o bölgedeki gazeteci arkadaşlarla kültür ve turizm haberciliği noktasında ne tür çalışmalar yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım konusunda bu projenin önemli sonuçlar çıkaracağına inanıyorum. Türkiye’nin her yerinde güzel şeyler yapılıyor. Bunları tanıtmak da bize düşüyor. Basılı gazetecilik kendisini internet haberciliğine döndürdü. Yeni bir internet yasası çıktı, ilk defa internet habercilerinin bir tanımı oldu Türkiye’de. Bu çok önemli bir şeydir.”

TRT Erzurum Radyosu’nda Timbir Anlatıldı

Bir süre önce kuruluşu tamamlanan Türkiye İnternet Medyası Birliği yapılanmalarını hızla sürdürüyor. Dün düzenlenen Kültür ve Turizm Haberciliği paneli öncesinde TRT Erzurum Radyosuna konuk olan Dr. Süleyman Basa, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, ve ERMED Başkanı Gamze İspirli, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Sunucu Alkın Tolga’nın sorularını yanıtlayan konuklar Erzurum Medya Derneği’nin bir yıl içinde yaptıkları çalışmalara da övgü yağdırdılar. Türkiye’de İnternet Medyasının tek ses olabilmesi için TİMBİR’i kurduklarını hatırlatan Dr. Basa, bundan sonraki projelerinin artarak devam edeceğini dile getirdi.