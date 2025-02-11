Trabzonspor, Fransa’nın Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio forması giyen merkez orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli’yi Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde Tim Jabol-Folcarelli ile kadrosunu güçlendirdi. Fransa’dan özel bir uçakla saat 19.00 sıralarında Trabzon’a gelen oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Folcarelli, Trabzon’un güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Uçaktan gördüğüm kadarıyla güzel bir şehir ve insanlar beni sıcak bir şekilde karşıladı. Geçtiğimiz sezon görüşmeler olmuştu ancak bazı nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Şimdi burada olduğum için mutluyum" dedi.

Tim Jabol-Folcarelli, "Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Fransa’da yaşayan ve kulübü bilen insanlardan bilgi aldım, hepsi olumlu şeyler söyledi. Rekabet önemli ve güzel bir şeydir, bu takımın ileriye gitmesini sağlar. Hedefim Trabzonspor’a katkı sağlamak ve takımı en yüksek noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli’nin 26 numaralı formayı giyeceği belirtildi.