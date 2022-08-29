Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kurtuluş Savaşındaki mücadele ruhunu, kardeşliğimizi ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kurtuluş Savaşındaki mücadele ruhunu, kardeşliğimizi ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Salahattin Kaplan mesajında, millet olarak 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutladıklarını belirterek, “Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzu işgal eden emperyalist güçler, milletimizin vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi ile hain planlarına ulaşamamıştır. Milletimizin 100 yıl önce şanlı ordumuzla birlikte yazdığı kahramanlık destanı olan Büyük Zafer’in yıldönümünü coşku ile kutluyoruz. 30 Ağustos zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğünü göstermesinin yanında, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde her türlü zorluğu aşabileceğini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Bizler atalarımızdan kalan mücadele ruhunu, kardeşliğimizi ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ülkemizi dünyanın lider ülkeleri arasında zirveye taşımak için gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile Büyük Taarruza başkomutanlık eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.