Dünya liderlerinin en önemli yıllık toplantılarından birisi olan Horasis Küresel Toplantısı ilk kez Türkiye’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile Gaziantep’te düzenlendi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli isimler katılım sağladı.

İş insanlarını hükümet yetkilileri, bilim insanları ve aydınlarla bir araya getiren ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Yeniden İnşaa Yoluyla Etki oluşturmak temalarıyla yola çıkılan toplantıda uluslararası düzeyde 300’ü aşkın CEO ve üst düzey katılımcı yer aldı.

Yurtdışından toplantıya katılım sağlayan iş insanlarını Gaziantepli ihracatçılarla bir araya getirme noktasında toplantıda önemli rol oynayan TİM Başkanvekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, organizasyonun dikkat çeken oturumlarından "Dünya Ekonomik Görünümü" konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Kileci konuşmalarında, “Dünyada doğrular değişti. İş yapma şeklimiz, ekonomik görünüm her şey değişti. Bizim şehrimiz farklı kültürlerden insanları bir araya getiren aynı sofrada buluşturan ve tarihi geçmişi olan bir şehir. Bu şehirde artık yeni doğrularla yeni iş yapma şekilleriyle geleceği, yeşil dönüşümü ve bir sonraki nesli de düşünerek üretmemiz gerekiyor. Bunu yaparken katma değerli üretimi de hedefimize almamız gerekiyor. En ucuzu üretmek yegane amacımız olmaktan çıkmalı. En ucuzu üretince ekonomideki yerimizi daha fazla sağlamlaştırmış olmayacağız. Artık en doğru ürünü en doğru pazar için üretip en doğru fiyattan pazarlamamız gerekiyor. Böylesine kuvvetli bir etkinliğin şehrimizde gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Gaziantep’in inovasyon, lojistik, turizm ve kültür merkezi olması sebebiyle Horasis’e ev sahipliği yapabilecek Türkiye’nin en büyük ekonomik merkezlerinden birisi olduğunun vurgulandığı, şehrin sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacak toplantı 2 gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek.