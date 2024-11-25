Siirt’in Tillo İlçe Müftülüğüne bağlı Tillo Kur’an Kursu (Mucahidiyye-Hamzeviyye Medreseleri) tarafından düzenlenen merasimde 47 ilim talebesi ve 30 hafız mezun oldu.

Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, Tillo İlçe Müftüsü Ömer Argun ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, ilahiler okundu. Programda konuşan İl Müftüsü Pinal, dini ve ahlaki eğitimin toplumların geleceği için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi. Pinal, “İlim, insanın yolunu aydınlatan bir ışıktır; ahlak ise bu yolu güvenle yürümemizi sağlar. Medreselerimiz ve Kur’an kurslarımız, bu iki önemli değeri genç nesillere kazandırmada büyük bir role sahiptir” dedi.

Merasim, yapılan dua ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.