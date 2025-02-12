Erzurum’da su arıtma tesisinde çalışan Murat Kaya, aç kalınca tesise gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait su arıtma tesisinde görevli Murat Kaya, tesise gelerek çöp konteynerinde yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin zaman zaman bölgeye gelerek çöp konteynerinde yiyecek aradığını gören Kaya, tilkiyi kendi yemekleriyle beslemeye başladı. Tilki tesiste çalışanlarla yakın bağ kurarken, diğer görevliler de tilki için çöp konteynerinin yanına yiyecek bırakıyor.