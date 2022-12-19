Antalya’da 1 yıldır farklı noktalarda çiftliklere dadanıp yüzlerce tavuğu telef eden tilki, emekli polisin ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalandı. Canlı yakalan tilkiye türkü nakaratları sıralayan emekli polisin, “Öyle iki, üç tilkiyle gelip köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok. Elbet bir gün ben sizi yakalarım demiştim. Seni ormana sürgüne göndereceğiz” sözleriyse güldürdü.

Antalya’da 1 yıldır farklı noktalarda çiftliklere dadanıp yüzlerce tavuğu telef eden tilki, emekli polisin ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalandı. Canlı yakalan tilkiye türkü nakaratları sıralayan emekli polisin, “Öyle iki, üç tilkiyle gelip köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok. Elbet bir gün ben sizi yakalarım demiştim. Seni ormana sürgüne göndereceğiz” sözleriyse güldürdü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba ve Tarım mahallelerinde son 1 yıldır çiftliklerde tavukların telef edildiği bilgisini alan emekli polis memuru, son olarak geçtiğimiz gün bir arkadaşının çiftliğinde de aynı şekilde çok sayıda tavuğun telef edildiğini öğrendi. Bunun üzerine daha önceden ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanını arkadaşının çiftliğine götüren Öncel, tavuk eti koyarak beklemeye başladı. Dün gece saatlerinde tekrar aynı çiftliğe gelen tilki, kapana girerek yakalandı.

“Seni ormana sürgüne göndereceğim”

Tilkinin yakalanmasının ardından Saadettin Öncel’in tilkiye söylediği sözler ise güldürdü. Tilkiye, türkü nakaratları sıralayan Öncel, “Öyle iki, üç tilkiyle gelip köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok. Elbet bir gün ben sizi yakalarım demiştim. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Burada senin yaşam alanın kısıtlı. Seni ormana göndermesek, burada ya birisi öldürecek ya da zehirleyecek. Karnın aç olduğunu söyleseydin beslerdik. Tavuk, hindi, köpek zaten besliyoruz, seni de beslerdik. Yapacak bir şey yok, senin doğanda tavuk yemek, bizim de doğamızda hayvan sevgisi var” dedi.

Öncel, tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edecek.