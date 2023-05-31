Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında piknik yapan vatandaşların yanı başlarına kadar gelen aç tilki yemek artıklarına dadandı.

Merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanına inen aç tilki, vatandaşlar tarafından beslendi. Kendisine atılan yiyecekleri afiyetle yiyen tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İnsanlarla yakınlaşan tilki kendisine atılan yiyeceklerle açlığını giderdi.

Karnını doyuran tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.