Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sabah ve akşam saatlerinde ilçe merkezine inip dolaşan tilki görenleri şaşırtıyor.

Bir yaşını yeni dolduran tilki yavruyken vatandaşlar tarafından verilen balık ikramı sonrasında ilçeyi mesken tuttu. Karnı acıktığı zaman sabah ve akşam saatlerinde ilçe merkezine inip etrafı kolaçan eden tilki daha sonra yeniden kırsal alana gidiyor.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde tilki ilçeye gelerek arktan su içip sokak aralarında yiyecek aradıktan sonra geri dönüş yoluna koyuldu.