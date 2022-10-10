Popüler video paylaşım platformu YouTube’dan her gün bir adım daha öne çıkan uygulamalarıyla dikkati çeken Çin merkezli TikTok, Türkiye’de yapay zeka sesi olarak, birçok dünya markasının sesi olan ve daha önce Google’ın da ses tercihi olan ünlü seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli ’yi tercih etti.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’dan her gün bir adım daha öne çıkan uygulamalarıyla dikkati çeken Çin merkezli TikTok, Türkiye’de yapay zeka sesi olarak, birçok dünya markasının sesi olan ve daha önce Google’ın da ses tercihi olan ünlü seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli ’yi tercih etti.

Her gün yüzlerce video bu yapay sesle hazırlanıyor. Tiktok’un video edit programında hazırlanabilen videolara, Türkçe yapay zeka sesi ile seslendirme eklenebiliyor. Sosyal medyada şu sıralar bu şekilde hazırlanan binlerce video paylaşılıyor.

Tiktok bu uygulamasında Türkçe seslendirme için sadece bir ses seçeneği sunuyor. Bu sese karar verirken Türkiye’den yüzlerce sanatçının sesini değerlendirmeye alan Tiktok, uygulamasında yer alacak Türkçe ses için çok hassas davrandı. Özellikle tok erkek seslerine yoğunlaşan Tiktok’un seçtiği ismin birçok dünya markasının reklamlarını seslendiren seslendirme sanatçısı ve seslendirme eğitimi veren Mehmet Şelli olduğu öğrenildi.

Aslen Şanlıurfalı olan ve bugüne kadar yaptığı binlerce kayıtta tanıtım filmi, reklam, eğitim, oyun ve çizgi filmler seslendiren ve dünyada birçok ünlü markanın sesi olan ve TikTok severlerin merak ettiği sesin sahibi Seslendirme Sanatçısı Mehmet Şelli, bir sesin yapay zeka sesine nasıl dönüştürüldüğü konusunda yöneltilen soruları yanıtladı.

“İki bin civarında cümle seslendirmem istendi"

Tiktok’un Türkçe sesi olarak seçildikten sonraki süreç hakkında bilgi veren Mehmet Şelli, şunları kaydetti:

“Sese karar verme aşaması ve sözleşme süreci tamamlandıktan sonra kayıt aşamasına geçtik. Benden anlamlı ve anlamsız olmak üzere iki bin civarında cümle seslendirmemi istediler. Bu cümlelerin her biri birbirinden bağımsız cümlelerdi. Aynı zamanda bazı nidalarımı kaydetmemi istediler. Bu kayıtları kendi stüdyomda aldım. Uzaktan bağlantı ile eş zamanlı olarak kayıtları alabildikleri bir sistem üzerinden çalıştık. Sonrasında bir yazılım vasıtasıyla sesimin tüm konuşma şekillerini analiz ederek yapay zeka sesine dönüştürdüler.“

“Tiktok’ta yapay zeka sesinizle seslendirilmiş videolar sizin de karşınıza çıkıyor mu?” şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Mehmet Şelli, şöyle konuştu:

“Sadece Tiktok’ta değil Instagram reelslerinde de yapay zeka sesimle seslendirilmiş birçok video karşıma çıkıyor. Hatta beni tanıyan insanlar da bu tarz videoları gördüklerinde benimle paylaşıyorlar. Konudan haberi olmayan tanıdıklarım ise ‘sanki burada çok robotik konuşmuşsun’ gibi geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ben de onlara ‘ses benim sesim fakat seslendiren ben değilim’ deyip konuyu açıklıyorum.”

Yapay zeka seslendirmeleri hakkında

Şelli, yapay zeka seslendirmelerine ilişkin görüşlerini de açıklarken şöyle devam etti:

“Şu an için yapay zeka ile seslendirilmiş bir video karşıma çıkınca, onun yapay zeka sesi olduğunu anlıyorum. Çünkü halen bu teknoloji ile üretilen sesler tam anlamıyla doğal bir konuşma havası vermiyor ve robotik olduğu anlaşılıyor. Fakat bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hedef ise tamamen doğal bir konuşma yapabilmek. Hatta Microsoft’un bu tarz bir çalışması vardı. Ve ben Microsoft’un da yapay zeka sesi seçilmiştim. Ancak Microsoft doğal konuşmaya çok yakın bir yapay zeka konuşması hedeflediği için onların teklifini kabul etmedim. Teklifi ilk başta 3 katına çıkardılar. Yine kabul etmeyince çalıştıkları ajansın başkanı arayıp beni telefonda ikna etmek istedi ve aynı zamanda teklifi 5 katına çıkardı. Bende bu işi aktif olarak yaptığımı ve tıpkı benim gibi konuşan bir yapay zekanın olmasının işlerimi olumsuz etkileyebileceğini söyleyerek teklifi kabul etmeyeceğimi belirttim.”

Yapay zeka sesi olmasının dışında aktif olarak seslendirme yapmaya devam eden seslendirme sanatçısı Şelli, aynı zamanda Türkiye’de benzeri olmayan, kendi geliştirdiği bir seslendirme eğitimi modeli ile seslendirme yapmak isteyenlere eğitim veriyor. Bu modelde, en kestirme yoldan, kişinin seslendirme becerisini arttırmayı ve hızlıca sektöre girebileceği yolları öğretiyor. "mehmetselli.com" sitesinde seslendirme eğitimi ile ilgili bilgiler paylaşan Şelli, öğrencileri arasından yeni başarı hikayeleri çıkarmayı hedefliyor.