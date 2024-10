TikTok, İstanbul’da düzenlediği iki ayrı etkinlikte içerik üreticileri ve yayıncıları bir araya getirdi. Türkiye’de Juventus’la işbirliği yapan ilk içerik üreticisi Samet Kocabaş da deneyimlerini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Global ve yerel içerik üreticileri, yayıncılar ve markalar için düzenlenen panellerde, yeni trendler ve yaratıcı stratejiler paylaşılırken, katılımcılara ilham verici fikirler sunuldu. TikTok bu kapsamda iki gün boyunca İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta Creator To The Top ve Publisher Summit etkinlikleri düzenledi.

Creator To The Top etkinligi, TikTok Ortadoğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Operasyon Yöneticisi Kinda İbrahim'in açılış konuşmasiyla başladı. Açılışta, platformun içerik üreticilerine sunduğu fırsatlar, yaratıcı ekosistemin büyümesine olan katkıları ve topluluk üzerindeki etkileri üzerinde duruldu.

Panelin devamında dijital içerik ajansı Buvidyo’nun prodüksiyon yönetmeni Ece Laçin Sualp ve yönetmen Alp Sualp yüksek kaliteli içerik üretimine dair teknik detayları paylaştı. Işık, açı ve ses gibi teknik detayların doğru kullanımının önemi üzerinde durulurken, prodüksiyon gerektirmeyen pratik öneriler sunuldu. Halka ışık kullanımı gibi basit çözümlerle profesyonel görünüme ulaşmanın mümkün olduğu vurgulandı.

DİJİTAL ETKİLEŞİMDE DEVRİM YARATAN BİR MODEL

Publisher Summit’in son oturumunda ise dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Juventus’un Dijital Yayın Müdürü Mattia Fontana ve içerik üreticisi Samet Kocabaş bir aradaydı.

Türkiye’de Juventus’la işbirliği yapan ilk içerik üreticisi olan Samet Kocabaş deneyimlerini anlatırken, Mattia Fontana ‘Juventus Creator Lab’ projesinin detaylarını anlattı. Juventus’un dijital içerik üretimi ve sosyal medya stratejilerini geliştirmek amacıyla kurduğu Juventus Creator Lab platformu, taraftarların ve içerik üreticilerinin Juventus’un iç dünyasına dair özgün ve yaratıcı içerikler üretmesine olanak tanıyor. Juventus Creator Lab, futbol kulüpleri arasında dijital etkileşimde devrim yaratan bir model. Taraftarların kulüple doğrudan etkileşim kurmalarına olanak tanıyan bu platform, Juventus’un dijital dünyada güçlü bir varlık oluşturmasına yardımcı olurken taraftarlara da sadece izleyici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olma imkânı sunuyor. Mattia Fontana panelde, Juventus Creator Lab çatısı altında tüm ülkelerden içerik üreticilerini ağırladıklarını anlattı ve işbirliklerinden örnekler verdi. Fontana, 36 milyon TikTok takipçisiyle spor takımları arasında öncü bir konumda olan Juventus ekibinin sık paylaşım yaparak hesaplarını hızla büyüttüğünü söyledi.

Panelde TikTok’un Ortadoğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Kinda Ibrahim de bir konuşma yaptı. TikTok’un tüm kullanıcılarına yaratıcılıklarını küresel bir kitleyle paylaşma gücü verdiğini söyleyen Ibrahim “Genç nüfusuyla Türkiye, dijital dönüşümde öncü bir rol üstleniyor” dedi.