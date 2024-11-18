Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afganistan Bilim Merkezi İdaresi iş birliğiyle başkent Kabil’de düzenlenen programa katılan 35 öğrenci arasından “Bilim Yıldızları” seçildi.

İlk aşamada, iller içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ve seçmelerde başarı gösteren adaylar arasından birincilik elde edenler 3 gün boyunca Kabil’de TİKA Yerleşkesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezinde (SEM) konaklayarak, buradaki sınavlara katılım sağladı.

Düzenlenen sınavlarda Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik alanlarında değerlendirmeye tabi tutulan Afganistan Bilim Yıldızları arasından, bu alanlarda ilk üçe giren öğrenciler arasından Afganistan Bilim Yıldızları seçimi yapıldı.

Afganistan Bilim Yıldızları birinciliğine Herat ilinden katılan Sultan Gıyaseddin Lisesi Öğrencisi Samiullah Mirza ikiciliğe ise Bamyan İlinden katılan Azizullah Ramazan üçüncülüğe ise Kabil’den katılan Hüseyin Kadir Afganistan Bilim Yıldızları olarak seçildi.

Program kapsamında düzenlenen törene, Afganistan Eğitim Öğretimden sorumlu Bakan Yardımcısı Şeyh Mevlevi Sahaullah Said, Eğitim Bakanlığı İdare ve Kaynak Bakan Yardımcısı Elhac Mevlevi Sibgatullah Vasil, Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan Bilim Merkezi İdaresi Başkanı Dr. Muhammad Omar Dawranzai, veliler, öğrenciler, basın mensupları ve diğer misafirler katıldı.

Törende konuşan Dawranzai, düzenlenen programın önemine vurgu yaparak Afganistan Bilim Merkezi olarak ülke genelindeki öğrencilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ülkedeki eğitim seviyesini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Koordinatör Erdoğan, TİKA olarak Afganistan’da birçok proje gerçekleştirdiklerini, bunlar arasında en çok eğitim projelerinin yer aldığını belirtti. Afganistan Bilim Yıldızlarını görmekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Eğitimin önemini biliyoruz. Gençlerimize başarılar dilerim. Bu başarılı bireyleri yetiştiren değerli velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bilim Yıldızları yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Katılım sağlayan tüm öğrencilere sertifika takdiminin ardından program sona erdi.