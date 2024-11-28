Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği “Dîvânu Lugâti’t-Türk: 950. Yıl’’ etkinliği Kırgızistan’da düzenlendi.

Türk dilinin ilk sözlüğü ve Türk kültür tarihinin en kıymetli eserlerinden biri olarak kabul edilen, UNESCO’nun 2024 yılını adadığı Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yazılışının 950. yılı vesilesiyle, TİKA, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle organize edilen “Dîvânu Lugâti’t-Türk: 950. Yıl’’ etkinliği Kırgızistan’da düzenlendi.

KTMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Kaşgarlı Mahmud’un ölümsüz eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün kültürel ve dilsel mirasını anmak, bu mirasın günümüzdeki önemini vurgulamak ve yeni akademik çalışmalara ışık tutmak amacıyla düzenlendi.

Etkinliğin açılış programı, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev’in konuşmalarıyla başladı. Ardından KTMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recai Doğan ve ASBÜ Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Türk kültürü ve dili açısından taşıdığı tarihi ve güncel öneme vurgu yaptı.

Açılışın ardından gerçekleşen panellerde, Dîvânu Lugâti’t-Türk farklı açılardan ele alındı.

Etkinlik, katılımcıların değerlendirme ve geri bildirimlerinin alındığı oturumla sona erdi.

Katılımcılar, Balasagun ve Issık Gölü gibi önemli mekanları ziyaret ederek bölgenin tarihini yakından tanıma fırsatı buldu. Türkiye Büyükelçiliği, TİKA ve Maarif Koleji gibi kurumlara yapılan ziyaretlerde, Türk dünyasına yönelik projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.