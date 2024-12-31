Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tanzanya’daki kalkınma projelerinden biri olan “Mama Jasiri” Eğitim ve Üretim Atölyesi, Darüsselam kentinde düzenlenen törenle açıldı. Afrika Kültür Evi Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif bir rol üstlenmelerini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Ülkede bol miktarda yetişen sisal bitkisini katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomik bağımsızlık yolunda ilerleyen kadınlar, “Mama Jasiri” Projesi ile eğitim ve istihdam fırsatlarına kavuşuyor.

Açılış törenine, Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Kinondoni Bölgesi Başkanı Saad Mtambule, Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Mama Jasiri Projesi, Tanzanyalı kadınlar için yeni bir umut anlamına geliyor. Kadınların hayatına yapılan bu yatırım, milletimizin ve geleceğimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik, bu başarının temel taşıdır.”

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun, kadınların toplumsal değişimdeki rolüne dikkat çekerek “Bu proje, örgün eğitimden mahrum kalan genç kadınlarımız için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacak. Kadınların bu çabaları, yalnızca bireysel hayatlarını değil, toplumun genelinde büyük bir dönüşüm hareketini başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Kinondoni Bölgesi Başkanı Mtambule ise projeyi, eğitim ve istihdam fırsatlarından yoksun kadınlar için büyük bir şans olarak değerlendirdi. Mtambule “Bu proje, kadınların kazandıkları becerilerle toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak ve bölgedeki dönüşüm için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Sağlam ise Afrikalı kadınların gücüne olan inançlarını dile getirerek kadınların üreten, katma değer sağlayan bireyler olmaları için destek sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Kadınlar için daha aydınlık bir gelecek

“Mama Jasiri” Projesi, Tanzanya’daki kadınlara yalnızca ekonomik fırsatlar sunmakla kalmayıp, toplumda dönüşüm oluşturacak güçlü bir değişim modeli oluşturuyor. Proje, yerel halkın hayatını iyileştirmek ve kadınları güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TİKA’nın Afrika’daki kalkınma projeleri, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını desteklemeye devam ederken, Türkiye ve Tanzanya arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor.