Koroner arter hastalığında kullanılan ve daralmış, tıkanmış damarları açmak için yapılan bir uygulama olan stent ve balon tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, “Damar tıkanıklığı olan bir hastaya stent takılmazsa, kalp kası kanlanmasının bozukluğuna bağlı olarak kalp yetmezliği görüyoruz” dedi.

Koroner arter hastalığında kullanılan ve daralmış, tıkanmış damarları açmak için yapılan bir uygulama olan stent ve balon tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, “Damar tıkanıklığı olan bir hastaya stent takılmazsa, kalp kası kanlanmasının bozukluğuna bağlı olarak kalp yetmezliği görüyoruz” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden biri olan Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, stent ve balon tedavisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Stent ve balon’un damarlarda gelişen daralma ve tıkanmaların tedavisi amacıyla uygulanan işlemlerden olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, bu yöntemle tıkanan damarların açılarak tekrar kan akışı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Dr. Er, “Stent ve balon, koroner arter hastalığında kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Tıkanan ve daralan damarları stent ve balon yöntemi ile açıyoruz. Kalp krizlerinde de ayrıca stent de balon yöntemini kullanıyoruz. Koroner arter dediğimiz kalbimizi besleyen damarlar, yaklaşık 3 milimetre çapında, çok ince yapılı damarlardır. Bunları açabilmek adına özel yapım materyalden üretilen balon ve stentleri kullanıyoruz. Anjiyo işlemi sırasında kasık ya da el bileğinden girerek hastalarımızın kalp damarlarına ulaşıp, burada damarlarını açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kalp krizinin çeşitli tipleri var. Bir tipi de balon ve stent işlemi uygulandıktan sonra takip eden zamanda gelişen kalp krizidir. Burada stent daralması, stent tıkanıklığı ve stent (trombozu) dediğimiz ifadelerle gerçekleşen bir kalp krizi tipi. Balon ve stent tedavilerinden sonra da kalp krizi görebilmekteyiz. Damar tıkanıklığı olan bir hastaya stent takılmazsa, kalp kasının kanlanmasının bozukluğuna bağlı olarak kalp yetmezliği görüyoruz” dedi.

“Anjiyo işlemi sonrası normal hayatına dönme süresi ise genellikle 48 saati buluyor”

Hastalarımızın hayat kalitesini bozan göğüs ağrısı, sırt ağrısı, göbek deliğinin üst bölümünde epigastrik bölge dediğimiz yerde ağrılar görebiliyoruz. Özellikle hastanemizde de uyguladığımız el bileğinden yaptığımız radiyal anjiyolardan sonra hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Kasıktan stent taktığımız hastalarımızı biraz daha takip ediyoruz. 12-14 saat sonra taburcu edebiliyoruz. Normal hayatına dönme süresi ise genellikle 48 saati buluyor. Anjiyo işlemi kasıktan yapıldıysa, kasık bölgesini zorlamama, araç kullanmama gibi genellikle iki gün bu konularda istirahat etmesini istiyoruz. Anjiyonun yapıldığı giriş yerinde nadiren 1-2 gün sonra da kanama olabilmektedir. Bu nedenle 2 gün süreyle araç kullanılmaması, ağır yük kaldırılmaması, kanama olursa hemen hastaneye başvurulmasını öneriyoruz. Bazen cilt altında ele gelen ağrısız şişlikler olabilir. 2-3 hafta içerisinde bu şikayetler tamamen geçmektedir. Yürürken kasıkta ağrı olması durumunda hekiminize başvurmanızda fayda olacaktır” diye konuştu.