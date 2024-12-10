Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın Tahar vilayetinde bulunan Tahar Üniversitesi kampüsüne 2 derin su kuyusunun sondajını ve kurulumunu gerçekleştirdi.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen proje ile Tahar Üniversitesi kampüsünde 130 metre derinliğinde iki adet su kuyusu sondajı yapıldı. Proje kapsamında elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan modern su pompaları ile su dağıtım sistemleri kuruldu ve düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Tahar Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü ve Rektör Vekili Mevlevi Abdul Rahim Ahundzada, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Taşdemir, TİKA olarak Afganistan’da başta eğitim ve sağlık olmak üzere, altyapı geliştirme, restorasyon, kültür, kapasite geliştirme, acil insani yardım gibi insan odaklı proje ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Taşdemir, bu projeyle kampüs içerisindeki fakültelere, öğrenci yurtlarına ve diğer alanlara düzenli olarak temiz ve sağlıklı su ulaştırılmasının sağlandığının altını çizdi.

Rektör Vekili Ahundzada ise konuşmasında, Orta Asya’nın yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü üniversitesi olan Tahar Üniversitesinin, tarıma elverişli ve verimli topraklara sahip olduğunu belirtti. Ahundzada, TİKA’nın desteğiyle Ziraat Fakültesinde öğretim üyeleri ve öğrencilerin uygulamalı araştırmalara başladığını ifade ederek Türkiye’ye ve Türk halkına kalkınma projelerine verdikleri destek için teşekkür etti.