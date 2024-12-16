Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’ın Lahor şehrinde Alkhidmat Vakfı tarafından düzenlenen afet yönetimi eğitimine malzeme desteği sağladı.

Pakistan’ın Lahor şehrinde afet ve acil durumlarda hazırlık ve müdahale yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan afet yönetimi eğitim programında kullanılan ekipman ve malzemeler TİKA tarafından temin edildi. Programa katılan 42 gönüllüye temel yaşam desteği, sel acil durum müdahalesi, iple kurtarma operasyonları ve ilkyardım gibi hayati öneme sahip konularda eğitim verildi. İki gün süren eğitimlerde artan sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı teorik bilgi ve pratik uygulamalar üzerinde yoğunlaşıldı. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye’nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Alkhidmat Vakfı yöneticileri, Türk kurumlarının temsilcileri, eğiticiler ve kursiyerler katıldı.

Programda konuşan Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, doğal afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, yüksek riskli bir sismik bölgede yer alan ve sık sık yıkıcı sellere maruz kalan Pakistan’ın acil durumlarda harekete geçmeye hazır eğitimli profesyonellerden oluşan bir topluluğa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı da, Alkhimat Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının afetlerde etkili görev almasının önemine değinerek, afet yönetiminin sadece kamu kurumlarının değil, aynı zamanda vatandaşların da sorumluluğu olduğunu belirterek, Pakistan’ın doğal afetler karşısındaki kırılganlığının bu tarz afete hazırlık ve müdahale eğitimlerinin önemini vurguladı.